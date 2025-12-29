“ニューレトロ”仕様の軽SUV「タフト」は、ダイハツを代表する人気モデルのひとつで、独特の箱型ボディが特徴の軽クロスオーバーSUVです。タフさとかわいらしさを兼ね備えた一台として、高い評価を得ています。もともと人気の高い「タフト」ですが、エクステリアに手を加えたカスタムモデル「ラッキー」が存在することをご存じでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが“旧車デザイン”の斬新「カクカク軽SUV」です！（30枚以