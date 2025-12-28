東京都によると、東京・羽田空港などを発着するリムジンバスの男性乗務員（３０歳代）が麻疹（はしか）に感染したことが確認された。２３日午後に東京・豊洲のホームセンターに３時間滞在したほか、２４日に羽田空港と千葉・成田空港などを発着するバスで乗務しており、不特定多数と接触した可能性がある。都の発表によると、乗務員は２３日午後１〜４時頃、江東区豊洲の「スーパービバホーム豊洲店」１階に滞在したほか、２４