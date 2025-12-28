±Ñ³¤·³¤Î¶îÃà´Ï¡Ö¥À¥ó¥«¥ó¡×¡á11·î¡¢ÆÈ¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯/Marcus Golejewski/picture alliance/Getty Images¡ÊCNN¡Ë±ÑÀ¯ÉÜ¤Ï27Æü¡¢¼ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Í­µë¤Î¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¡×À©ÅÙ¤ò·³¤ÇÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2026Ç¯3·î¤Ë³«»ÏÍ½Äê¤Îº£²ó¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤ÊµÁÌ³¤òÈ¼¤ï¤º¤Ë·³ÂâÀ¸³è¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢Åö½é¤ÏÌó150¿Í¤ÎÊç½¸¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»²²Ã¼Ô¤Ï1Ç¯´Ö¡¢Î¦·³¡¢³¤·³¡¢¶õ·³¤Ç·±Îý¤ä¼ÂÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï¡Ö´Ø¿´¼¡Âè¡×¤È¤·¤Ä