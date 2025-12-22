1〜11月の訪日外国人数が発表され、2025年は年間初となる4000万人突破が確実視される。一方、日中関係の悪化で11月の訪日中国人は単月で56万人と今年最少だった。中国政府は日本行きの航空路線削減を要請しているので、少なくとも今後数カ月は激減していくに違いない。観光業界はインバウンドに頼りきりでいいのか。見直せることは何か。鬼怒川温泉の廃虚ホテル・旅館リポートを通して考えてみたい。（ライター前林広樹）中国人