自分の得意なことや勉強、スポーツなどを伸ばしてほしい。一つのことを継続する力や、何かを達成して自己肯定感を身につけてほしい。そんな思いから習い事に通わせているママも多いのではないでしょうか。そんななかママスタコミュニティに寄せられたのは、幼児の習い事に関するこんな投稿です。タイトルは「4歳子どもが習い事をしているけど、あまり伸びない」というもの。『英語を始めて半年、たしかにアルファベットやかなり簡