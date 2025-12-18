ロシアのプーチン大統領は17日、国防省の年次会議で演説を行った/Alexander Kazakov/AFP/POOL/Getty Images（CNN）トランプ米大統領がロシアとウクライナの和平協議で圧力を強める中、ロシアのプーチン大統領は17日、要求しているウクライナ東部の支配に関しては譲歩しない考えを明確に示した。欧米の首脳らは和平合意に向けて必死に外交努力を続けているが、プーチン氏は同日出席した国防省の年次会議でウクライナを支援する欧州