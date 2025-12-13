12·î11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤¬¡¢2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£µ¨¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ËÎã¤ò¸«¤Ê¤¤²÷Åê¤Ç°ìÌöÁ´ÊÆ¤Ç¤âÇ§¤á¤é¤ì¤¿»³ËÜ¡£º£ÅÙ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÀ¤³¦¤Ø¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢Æ±¤¸¥É·³¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÏWBC¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡Öº£µ¨¤Ï¡¢Âç¤­¤Ê´üÂÔ¤ò»ý¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ç¤·¤¿