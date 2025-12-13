º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢WBC½Ð¾ì¸«Á÷¤ê¤ËÌµÇ°¤ÎÀ¼¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÖÅê¼êÉÔÂ¡×¤¬¾·¤¤¤¿¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤òµ¤¸¯¤¦¥Õ¥¡¥ó¤â
¡¡12·î11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¡¢2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ËÎã¤ò¸«¤Ê¤¤²÷Åê¤Ç°ìÌöÁ´ÊÆ¤Ç¤âÇ§¤á¤é¤ì¤¿»³ËÜ¡£º£ÅÙ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÀ¤³¦¤Ø¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ±¤¸¥É·³¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÏWBC¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Öº£µ¨¤Ï¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò»ý¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±¦¸ª¤Î¥±¥¬¤¬¤³¤È¤Î¤Û¤«½Å½ý¤Ç¡¢5·î¤ËÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤ë¤ÈÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤«¤é¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ·àÅª¤ÊÉü³è¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÍèµ¨¡¢ÀèÈ¯¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤ò´ü¤·¤Æ¡ØNO¡Ù¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â5Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMAÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡Ù¤Ç¡ØÏ¯´õ¤¬WBC¤ÇÅê¤²¤¿¤é¶Ã¤¯¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄË¤¤ÀïÎÏ¤ÎÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î·èÄê¤Ë¤Ï°æÃ¼´ÆÆÄ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÌµÇ°¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢X¤Ç¤Ï
¡Ô¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ½Ð¾ì¸«Á÷¤ê¡£ÌµÍý¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤È½ÃÇ¤â¤Þ¤¿¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ì¤ÐÀµ²ò¤À¤È»×¤¦¡Õ
¡Ô¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ì¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ºÇÍ¥Àè¡£·üÌ¿¤ÊÈ½ÃÇ¡Õ
¡¡¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤¤¡¢½Ð¾ì¸«Á÷¤ê¤Ë»¿À®¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£
¡Öº´¡¹ÌÚ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ÂÎ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÍè¤Ê¤éº£Ç¯1Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈMLB¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ëÂÎºî¤ê¤ò¼ç¤È¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥É·³¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÉÔºß¤ò»ÄÇ°¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢½Ð¾ì¸«Á÷¤ê¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ûÌîÃÒÇ·¤¬¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆâÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿ûÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï2017Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢2ÅÙ¤á¤ÎWBC¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤âº£±Ê¾ºÂÀ¡¢µÆÃÓÍºÀ±¤ÈMLB¤Î¥í¡¼¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ë¡£
¡¡³Æ¹ñ¤¬Åê¼ê¤ÎÁªÈ´¤ËÇº¤à¤Ê¤«¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤À¤±¤Ï¡¢¤É¤³¤è¤ê¤â¶¯¸Ç¤Ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÁÈ¤á¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£