政府の物価高対策で富山市は、食料品スーパーなどが発行するプレミアム付き商品券などに対し、費用を補助すると発表しました。商品券のプレミアム率は20％とする方針です。また、魚津市はデジタルのプレミアム商品券を販売する方針のほか、小矢部市はコメの引換券を、入善町は商品券の配布を検討しています。富山市は物価高騰の生活者支援として、プレミアム付き商品券の発行や、キャッシュレス決済のポイント還元を行