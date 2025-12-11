１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円０６銭前後と前日午後５時時点に比べ６０銭弱のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８２円３６銭前後と同１０銭程度のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５５円７０銭前後で推移していたが、その後、午前１１時３０分過ぎに１５５円４８銭前後まで軟化した。しかし、午後３時にかけ１５６円近辺に上