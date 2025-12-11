１１日の債券市場で、先物３月限の出来高が１２月限を上回り、中心限月が事実上交代した。この日の先物は前日の米長期債相場が反発（金利は低下）したことに追随する形となった。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１０日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、３会合連続となる０．２５％の利下げを決めた。市場の予想通りとなったものの、米長期金利はＦＲＢが財務省短期証券（Ｔビル）の購入を開始すると発表したこ