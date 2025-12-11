日本金属が続伸して始まり、前日に比べ４％高となる場面があった。同社はきょう、トヨタ自動車と燃料電池向け「セパレータ及びその製造方法」について共同で特許申請したことを明らかにしており、これが材料視されたもよう。ただ、買い一巡後は値を消す展開となっている。 この発明は第１１次経営計画「ＮＩＰＰＯＮＫＩＮＺＯＫＵ２０３０」のビジョンのもと、「ＮｅａｒＮｅｔＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ」（最