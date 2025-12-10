「ゾンビたばこ」と呼ばれる薬物を密輸した疑いで、暴力団関係者の男が逮捕されました。間中謙二容疑者（59）は11月、指定薬物「エトミデート」を含む液体2キロあまり、末端価格2000万円以上をタイから密輸した疑いが持たれています。「エトミデート」は、過剰摂取すると手足がけいれんすることなどから「ゾンビたばこ」とも呼ばれていて、5月に指定薬物となって以降、全国で最も多い密輸量だということです。間中容疑者は調べに対