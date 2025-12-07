しばしば夫婦げんかの原因になる家事分担、ワンオペ育児問題。以前に比べると夫婦で協力してやるという認識はだいぶ深まってきたが、まだまだ現実は厳しいようだ。【漫画】ついに出た、夫からの予期せぬセリフ結婚生活の不満の原因や解決方法について、イラストレーターのアベナオミ氏の『マンガでわかる結婚10年目からの教科書』（マイナビ出版）から一部抜粋・再構成してお届けする。 共働き世帯が増え共に家事・