【金川紗耶×本田紗来】遊園地へお出かけ♡ ボーイズライクな「リンクコーデ」をご紹介！
だんだん暖かくなってきて、旅行の計画を立て始めた人も多いのでは？今回は、Rayの大の仲よしコンビ・金川紗耶＆本田紗来とともに、遊園地へ行く日に着たい「旅のリンクコーデ」をご紹介します。ボーイズライクなお洋服で、可愛さも動きやすさも両立♡
たまにはトムボーイになりきって遊園地へレッツゴー！
From SAYA
「遊園地って超〜〜〜久しぶり！持ち前のやんちゃさを大きめトップスで表現♡ 紗来は本当にアクティブで一緒にいて飽きないな〜（笑）。そんなところがとっても可愛くて、最っ高に大好きだぞ♡」
From SARA
「子どものころはよく行ったのに、大きくなってからはあんまり行く機会がなかった遊園地。いつもはガーリーな服が多いけど、動きやすさが重要だし、ボーイズライクにいこ！って。本音は、やんちゃなやんちゃんを見たかったんだけどね（笑）」
Cordinate 旅がもーーーっと楽しくなるリンクコーデ♡
【右】SARA's Coordinate
BIGサイズなハーフデニムでカジュアルムードに拍車を。
【左】SAYA's Coordinate
ポロ×ミニの甘カジュアルで女のコらしさもお忘れなく♡
撮影／女鹿成二 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI・金川分）、Mien（Lila・本田分）モデル／金川紗耶、本田紗来（ともに本誌専属）
金川紗耶
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来