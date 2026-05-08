【金川紗耶×本田紗来】遊園地へお出かけ♡ ボーイズライクな「リンクコーデ」をご紹介！

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だんだん暖かくなってきて、旅行の計画を立て始めた人も多いのでは？今回は、Rayの大の仲よしコンビ・金川紗耶＆本田紗来とともに、遊園地へ行く日に着たい「旅のリンクコーデ」をご紹介します。ボーイズライクなお洋服で、可愛さも動きやすさも両立♡

たまにはトムボーイになりきって遊園地へレッツゴー！

From SAYA

「遊園地って超〜〜〜久しぶり！持ち前のやんちゃさを大きめトップスで表現♡ 紗来は本当にアクティブで一緒にいて飽きないな〜（笑）。そんなところがとっても可愛くて、最っ高に大好きだぞ♡」

From SARA

「子どものころはよく行ったのに、大きくなってからはあんまり行く機会がなかった遊園地。いつもはガーリーな服が多いけど、動きやすさが重要だし、ボーイズライクにいこ！って。本音は、やんちゃなやんちゃんを見たかったんだけどね（笑）」

Cordinate 旅がもーーーっと楽しくなるリンクコーデ♡

【右】SARA's Coordinate

BIGサイズなハーフデニムでカジュアルムードに拍車を。

【左】SAYA's Coordinate

ポロ×ミニの甘カジュアルで女のコらしさもお忘れなく♡

〈右・本田紗来のコーデ〉カーディガン 26,400円／カルバン・クライン ブラウス 7,590円／TINA:JOJUN デニムハーフパンツ 3,299円／WEGO ベルト 3,090円／NADIA FLORES ENEL CORAZON ラウンドバッグ 3,299円／PHILLY レースソックス 1,650円／靴下屋（Tabio） バレエスニーカー 10,780円／プーマ〈左・金川紗耶のコーデ〉ポロシャツ 10,450円、スニーカー 15,400円／ともにアディダス ミニスカート 2,750円／SPINNS バッグ 8,151円／mucu and ebony（HANA SHOWROOM）その他／スタイリスト私物

撮影／女鹿成二 スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI・金川分）、Mien（Lila・本田分）モデル／金川紗耶、本田紗来（ともに本誌専属）

金川紗耶

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来

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