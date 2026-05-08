【金川紗耶×本田紗来】遊園地へお出かけ♡ ボーイズライクな「リンクコーデ」をご紹介！

だんだん暖かくなってきて、旅行の計画を立て始めた人も多いのでは？今回は、Rayの大の仲よしコンビ・金川紗耶＆本田紗来とともに、遊園地へ行く日に着たい「旅のリンクコーデ」をご紹介します。ボーイズライクなお洋服で、可愛さも動きやすさも両立♡

たまにはトムボーイになりきって遊園地へレッツゴー！

From SAYA

「遊園地って超〜〜〜久しぶり！持ち前のやんちゃさを大きめトップスで表現♡ 紗来は本当にアクティブで一緒にいて飽きないな〜（笑）。そんなところがとっても可愛くて、最っ高に大好きだぞ♡」

From SARA

「子どものころはよく行ったのに、大きくなってからはあんまり行く機会がなかった遊園地。いつもはガーリーな服が多いけど、動きやすさが重要だし、ボーイズライクにいこ！って。本音は、やんちゃなやんちゃんを見たかったんだけどね（笑）」