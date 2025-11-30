かつて米国ファストファッションの象徴的なブランドとして隆盛を誇っていた「FOREVER 21」が今年10月をもって日本から完全撤退した。2000年の初上陸、そして2009年の2度目の上陸はいずれも失敗。満を持して2023年、3度目の正直として再々上陸したわけだが、開店当初の話題性を除けば、売上の持続性は乏しく、再び顧客の関心を取り戻すには至らなかった。すでに米国でFOREVER 21を運営していたF21OpCo社は、2025年3月に米連邦破産法