三代目 J SOUL BROTHERS・岩田剛典が表紙を飾る『OCEANS』（リンクタイズグループ）が11月25日（火）に発売された。 【画像】500人超のスナップを掲載した「街角パパラッチ」特集 今月発売号は、街のリアルを切り取る「街角パパラッチ」特集。夏の終わりから冬へと移る季節の変化を背景に、500人超のスナップから見えてきた新しい潮流を紐解く。表紙を飾るのは岩田剛典。今回で3度目となる『OCEANS』イベント企画「The