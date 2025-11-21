きょう東証グロース市場に新規上場したノースサンドは、公開価格と同じ１１２０円カイ気配でスタートした。 同社は、総合コンサルティング会社として、主にＩＴコンサルティングとビジネスコンサルティングを提供している。ＩＴコンサルティングでは事業戦略を実行する各業界の事業部門や情報システム部門に対して、ＩＴ中期計画の策定やアーキテクチャのデザイン検討、ＩＴ運用コストの削減など、