きょう東証グロース市場に新規上場したノースサンド<446A.T>は、公開価格と同じ１１２０円カイ気配でスタートした。



同社は、総合コンサルティング会社として、主にＩＴコンサルティングとビジネスコンサルティングを提供している。ＩＴコンサルティングでは事業戦略を実行する各業界の事業部門や情報システム部門に対して、ＩＴ中期計画の策定やアーキテクチャのデザイン検討、ＩＴ運用コストの削減など、ＩＴにおける戦略・企画領域から実装・オペレーション領域までをサポート。一方のビジネスコンサルティングではマーケティング、セールス、人事等のＮｏｎ－ＩＴ領域における業務改善、戦略策定、実行支援を行っている。公募株式数９００万株、売出株式数８２２万株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し２５８万株。主幹事は大和証券。



出所：MINKABU PRESS