明治神宮野球大会・高校の部・準決勝、九州国際大付８−７花巻東」（１７日、神宮球場）４年ぶり２度目の出場だった花巻東は前回と同じ４強で敗退。ＯＢのドジャース・大谷の父である徹さんが応援に駆けつけたが、ワールドシリーズを制した先輩に続く頂点には届かなかった。岩手・金ケ崎シニアで監督を務める徹さん。今大会では出場がなかったが、教え子も同校に輩出している。プロ注目の主将・古城大翔内野手、赤間史弥外