東京証券取引所は１４日、エスクリとノバレーゼの株式売買を同日午前８時２０分から停止すると発表した。理由は「経営統合に関する報道の真偽等の確認のため」。 １４日付の日本経済新聞朝刊は「結婚式場大手のノバレーゼとエスクリが２０２６年４月に合併する方針を固めた」と報じた。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS