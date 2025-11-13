サニーサイドアップグループが後場終盤に急伸し、その後ストップ高の水準となる８６８円でカイ気配となっている。この日、２６年６月期第１四半期（７～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比４７．６％増の５４億３３００万円、最終利益は同３．７倍の４億７９００万円となった。大幅な増収増益で着地したことを好感した買いが集まった。ブランドコミュニケーション事業でＩＰ（知的財産）を活用