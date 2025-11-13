レイズネクストは一時ストップ高で、１０月２７日につけた年初来高値を更新している。１３日午後２時ごろ、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の１５７５億円から１６８０億円（前期比６．８％増）、営業利益予想を１１６億円から１３８億円（同２７．１％増）に引き上げた。同時に期末配当予想を１３円増額の５９円とし、年間配当予想