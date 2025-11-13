午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９２９、値下がり銘柄数は６０５、変わらずは７３銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気・ガス、ゴム製品、証券・商品など。値下がりで目立つのは情報・通信、精密機器、金属製品など。 出所：MINKABU PRESS