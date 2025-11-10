１０日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落。米政府機関の一部閉鎖が近く解除されるとの期待感を背景に、リスク資産を選好する流れとなったことが影響した。 ブルームバーグ通信が日本時間１０日早朝に「上院共和党トップのスーン院内総務は９日、事態打開に向けた合意がまとまりつつあると述べた」と報じたことで、政府機関の閉鎖が米景気に悪影響を与えるとの警戒感が後退。この日の時間外取引で