オムロンは大幅安。前週末７日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について純利益を２９０億～３５５億円から２９０億円（前期比７８．２％増）へ修正した。従来予想のレンジ下限で着地する見通しを示しており、これがネガティブ視されているようだ。 売上高は８２００億～８３５０億円から８４５０億円（同５．４％増）へ、営業利益は５６０億～６５０億円から６００億円（同１１．０％増）へそれぞれ