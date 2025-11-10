オムロン<6645.T>は大幅安。前週末７日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について純利益を２９０億～３５５億円から２９０億円（前期比７８．２％増）へ修正した。従来予想のレンジ下限で着地する見通しを示しており、これがネガティブ視されているようだ。



売上高は８２００億～８３５０億円から８４５０億円（同５．４％増）へ、営業利益は５６０億～６５０億円から６００億円（同１１．０％増）へそれぞれ見直した。米関税政策を巡り売価アップなどの対応により影響額の最小化を図る一方、原材料価格の高騰や物流コストの上昇が続いており、こうした状況を反映した。成長に向けた開発投資は計画通り実行するという。



出所：MINKABU PRESS