ユナイテッドアローズは後場上げ幅を拡大している。午後０時３０分ごろ、１００％子会社コーエン株式の全持ち分を、来年１月３１日をメドにジーイエットに譲渡することで基本合意したと発表しており、好材料視されている。グループ全体としての資本効率やブランドポートフォリオの最適化を進めるのが狙いで、２５年１月期時点で３億６０００万円の営業赤字を計上していたコーエンを譲渡する