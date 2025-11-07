・フルヤ金属が続急騰、薄膜部門好調で電子部門２６年６月期業績予想を上方修正 ・日産自が５日ぶり大幅反発、９月中間期最終赤字２２１９億円も再建進展を評価 ・木徳神糧がＳ安、２５年１２月期利益予想及び配当予想を上方修正も市場予想に届かず ・愛知鋼は逆行高で上値指向継続、好調トヨタ系列の高配当バリューで頭角現す ・ソフトバンクＧが急落、米ハイテク株安に加え傘下のアームも下げ止まらず日経平均