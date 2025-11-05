4日、兵庫県加古川市で乗用車が信号待ちの車の列に突っ込み、19人が死傷した事故で、乗用車の運転手が事故の直前、発作を起こした可能性があることがわかりました。4日夕方、加古川市の国道で乗用車が信号待ちの車に次々と衝突しあわせて14台が絡む事故が起きました。この事故で、乗用車を運転していた岡本年明さんが死亡したほか、子どもを含む18人がケガをしました。その後の捜査関係者への取材で、岡本さんの車の同乗者が「岡本