砥部焼の原料となる「砥部陶石」を唯一生産する伊予鉱業所（愛媛県砥部町玉谷）が３１日、窯元からの受注を停止した。社長の体調不良が原因で、１１月末で採石業務を終える見通し。窯元でつくる砥部焼協同組合は、約半年分の陶石を備蓄しているといい、その間に生産再開の手立てを探ることになる。（黒岩美緒）砥部焼は、江戸中期に始まったとされ、白磁に藍色の模様が特徴。町内の山で採掘した陶石を砕き、水などと混ぜて粘土