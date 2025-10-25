JR東日本は、「新幹線eチケット（JRE POINT特典）」で特別レートを設定する。「青森県・函館観光キャンペーン」の一環として実施する。対象列車は東北新幹線の「はやぶさ」の普通車指定席で、東京・上野・大宮〜八戸・七戸十和田・新青森駅間が8,000ポイント、仙台〜八戸・七戸十和田・新青森駅間が5,000ポイントとなる。利用期間は12月1日から24日まで、交換期間は乗車1か月前午前10時から当日4分前まで。