法人税およそ4200万円を脱税したとして、ネット通販サイトの運営会社と代表が刑事告発されました。東京国税局から刑事告発されたのは精力剤のネット販売をする「INVEST」と御厨譲次代表です。関係者によりますと、御厨代表は、2023年までの3年間で、売り上げを関連会社に計上して除外し、およそ1億6800万円の所得を隠し、法人税およそ4200万円を脱税した疑いが持たれています。御厨代表は、脱税したカネをブランド品の購入にあてて