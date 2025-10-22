ニューストップ > 国内ニュース > 「アンカー」がモバイルバッテリーなど52万台を自主回収へ 発火の可… Anker モバイルバッテリー 自主回収・リコール 中国 企業・ビジネスニュース FNNプライムオンライン 「アンカー」がモバイルバッテリーなど52万台を自主回収へ 発火の可能性か 2025年10月22日 11時48分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと アンカー・ジャパンが、発火の恐れがあるとして商品を自主回収すると発表 対象は4製品・約52万台で、経産省が総点検などを求める行政指導をした モバイルバッテリー事業者に対する行政指導は初めてのこと 記事を読む おすすめ記事 国分太一さん、日弁連に人権救済申し立てへ 2025年10月22日 15時16分 退職代行「モームリ」運営会社に警視庁が家宅捜索 弁護士法違反の疑い 違法に弁護士にあっせんし紹介料受け取ったか 2025年10月22日 9時17分 「バカだな」と元恋人も愕然…米倉涼子 マトリがガサ入れ報道でテレビ追放危機 2025年10月21日 11時0分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 日本が2010年から始めたレアアース脱中国化、今どうなっている？―中国ネット 2025年10月21日 7時0分