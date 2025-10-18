エースが止めた。日本ハム新庄監督「監督は頭おかしい」と自虐も…CS敗退崖っぷちでも大きな収穫17日、ソフトバンクとCSファイナルステージ第3戦に先発した日本ハムの伊藤大海（28）が圧巻の投球だ。150キロを超える直球、スプリット、スイーパーなど織り交ぜ、8回11奪三振で無失点。ソフトバンクに0勝3敗と王手をかけられて臨んだマウンドで、2年連続最多勝投手の貫禄を見せた。ヒーローインタビューでは「（元同僚の上沢と