YSL BEAUTYが贈るホリデー2025限定コレクション『ADORN IN GOLD』が登場。星空のように煌めくGOLDの輝きをまとい、アイシャドウ「クチュール ミニ クラッチ」やラメ入りリップ「YSL ラブシャイン」、さらに濃密なバニラ香の「リブレ オーデパルファム バニラ クチュール」まで、贅沢なアイテムであなたのホリデーを華やかに演出します♡数量限定発売です。 煌めくアイシャドウで主役級の輝き