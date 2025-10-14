名古屋グランパスのFWキャスパー・ユンカーに、今季限りでの退団の可能性があるようだ。デンマークメディア『Tipsbladet』が伝えた。現在、31歳のデンマーク人は、2021年に浦和レッズに加入し、２シーズンに渡ってプレー。その後23年に名古屋へ移籍し、１年目にはリーグ戦33試合で16ゴールを記録したものの、今季はここまで13試合の出場で１ゴールにとどまっている。記事によると、移籍情報に詳しいファルザム・アボルホセイ