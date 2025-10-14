「全くありえない話じゃない」名古屋の助っ人FWが今季限りで退団か。母国復帰の可能性を現地メディアが報じる「とんでもないオファーを出したら…」
名古屋グランパスのFWキャスパー・ユンカーに、今季限りでの退団の可能性があるようだ。デンマークメディア『Tipsbladet』が伝えた。
現在、31歳のデンマーク人は、2021年に浦和レッズに加入し、２シーズンに渡ってプレー。その後23年に名古屋へ移籍し、１年目にはリーグ戦33試合で16ゴールを記録したものの、今季はここまで13試合の出場で１ゴールにとどまっている。
記事によると、移籍情報に詳しいファルザム・アボルホセイニ記者は、今季限りで名古屋と契約満了になるユンカーの母国復帰の可能性について「全くありえない話じゃない」と見解を示す。
「（ユンカーの古巣であるACホーセンスのSD）エスベン・ハンセンが動くんじゃないかな。契約金として500万から600万クローネ（約１億1700万から約１億4200万円）、給料として20万から30万クローネ（470万円から710万円）を出すことは容易なはずだ」
しかしホーセンスは現在２部。アボルホセイニ記者はそのことにも触れ、「ユンカーが２部でプレーするつもりだとは思えない。ただし、ホーセンスがとんでもないオファーを出したら、それを否定できない」としている。
今後の動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
