―［異端の常識］― 「日本人ファースト」というキャッチコピーを引っ提げ、’25年7月の参院選で一躍、注目を浴びた参政党。「日本の国益を守り、世界に大調和を生む」を理念に掲げており「右派政党」と紹介されることが多い。だが「参政党の支持者は、安倍元首相が呼ぶところの『岩盤支持層』や、『ネット右翼』とは層が明らかに異なる」と指摘するのは、編集者・ライターの梶原麻衣子氏。元“右翼”雑誌編集者として、同党をどの