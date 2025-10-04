ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属の８人組グループ・ｔｉｍｅｌｅｓｚの勢いはとどまるところを知らない。４日スタートの「パパと親父のウチご飯」（テレビ朝日系）で松嶋聡が初出演で、猪俣周杜がドラマ初出演。３日スタートの「ひと夏の共犯者」（テレビ東京系）では橋本将生が連ドラ初主演となる。５日からはグループのレギュラー番組「ｔｉｍｅｌｅｓｚファミリア」（日本テレビ系）が始まるなど、露出は増え