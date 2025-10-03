第1回【「史上最年少250号」も視野に！村上宗隆（25）の移籍先はどのメジャー球団か？「メッツが本命」と語る専門家の「大穴」予想は】からの続き。大谷翔平とまでは言わないが、MLBに移籍した村上宗隆は鈴木誠也と張り合うぐらいの活躍をしてほしい──こんな願いを持っているプロ野球ファンは多いのではないだろうか（全2回の第2回）＊＊＊【写真を見る】村上宗隆と顔がそっくり！九州学院から日大へと進んだ弟・慶太