アルバート・プホルス氏【ロサンゼルス共同】米大リーグで菊池雄星が所属するエンゼルスの次期監督に、メジャー歴代4位の通算703本塁打を放ったアルバート・プホルス氏（45）が最有力候補に挙がっていると1日、スポーツ専門サイト「アスレチック」が伝えた。エンゼルスは9月30日にワシントン監督の退任を発表していた。現役時代に3度のリーグ最優秀選手（MVP）に輝いたプホルス氏は、2012年から21年シーズン途中までエンゼルス