やっぱり、成城石井のフェアは他店と一線を画してる！――。そう確信させる企画がはじまりました。その名も『成城石井が見てきた！台湾美食祭』。こちらは、昨秋に計画の1.4倍売れた台湾フェアが、チームでの現地視察を経てさらにパワーアップしたとのこと。2025年10月3日から11月3日までという短期集中型ですが、試食会で味わった“推し”の一品など、ピックアップして紹介していきます！視察で現地の味を深掘り。商品数も増加！