『放置子の面倒を見るのは誰ですか？』より【マンガ】『放置子の面倒を見るのは誰ですか？』を最初から読む現役心理カウンセラーとして働きながら、漫画家としても活躍する白目みさえさん。ふたりの娘を育てる日々を描いた育児エッセイ『日々白目むいてます』『子育てしたら白目になりました』や、心理士としての仕事の裏側を描いた『白目むきながら心理カウンセラーやってます』などのコミックエッセイを発表してきました。そんな