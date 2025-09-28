トータルメイクアップブランド、ルナソルから秋の限定色「EX11 Roasted Toffee」が登場♡赤みブラウンがまろやかに溶け合い、シックで奥行きのある目もとを演出します。しっとりなめらかなパウダーで、まぶたに自然になじむ仕上がり。価格は7,700円（税込）、阪急うめだ本店では10月1日発売、オンラインは10月15日から販売開始です♪ 4色で作るシックな目もと ルナソル アイカラーレーションN