宮城県仙台市には通算8年住んだことがあります。何しろご当地グルメが豊富な県で、牡蠣やホヤ、金華サバなど三陸の海の幸はもちろん、これからの季節は「はらこ飯」や「せり鍋」が大好きですし、前回取り上げた「牛タン」、笹かまぼこなどなど、美味しいものには事欠きません。当然ながら仙台市内には地元の食材を売りにした居酒屋が数多くあります。どこもレベルが高く、コスパの良いお店ばかり。しかも名産のみならず、凝った食