YouTubeチャンネルで思春期の子育ての悩みを語る道山ケイさん（思春期の子育てアドバイザー）が「【スマホ依存】毎日スマホばかりの息子に、叱るのをやめた結果どうなったか」と題して自身の経験とサポート事例を紹介した。動画冒頭で「叱るのをやめたらスマホ付けの息子との会話が増えた事例」というテーマを掲げた道山さんは、小中学生のスマホ依存に悩む親たちへ「やるべきことは決まっている」と語りかけた