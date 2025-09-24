LINEヤフーは、提供するコミュニケーションアプリ「LINE」のトークタブをリニューアルした。新しいトークタブは、バージョン15.16.0以上で順次公開中。 今回のリニューアルで、トークタブ内で「トーク」と「友だち」の2つのタブに切り替えられるようになった。「友だちリスト」へのアクセスなどが容易になる。トークに関する操作はそのまま、友だちに関する