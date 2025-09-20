北朝鮮当局が若者たちの恋愛表現にまで厳しい統制を加えていることが分かった。特に「サランハンダ（愛している）」という表現を「退廃的生活様式」とみなし、思想的に問題視する動きが強まっている。現地住民の間では「個人の感情まで取り締まるのは行き過ぎだ」と反発や皮肉が広がっているという。咸鏡南道のデイリーNK内部情報筋が伝えたところによると、今月13日、咸興市内のある工場で青年同盟幹部らが組織生活指導に訪れた際