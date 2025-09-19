通算222勝を挙げ、サイ・ヤング賞を3度受賞したドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が18日（日本時間19日）、今季限りでの現役引退を発表。本拠ドジャースタジアムで会見を開き、思いを語った。レジェンドはリラックスした表情で会見に臨んだ。会見前にはグラウンドで長男チャーリー君とキャッチボール、ノック、投内連係を一緒に確認。家族は会見の最前列で見守った。さらに仲間たちも会見場に大挙して押し寄せた